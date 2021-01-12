Yelkende Laser Radial Gelişim Kampı, Muğla'da düzenlenecek
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Yelkende Laser Radial Gelişim Kampı, Muğla'da düzenlenecek

12.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:56
Yelkende Laser Radial Gelişim Kampı, Muğla'da düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, Laser Radial Gelişim Kampı'nı 1-5 Şubat tarihlerinde Muğla'da düzenleyecek.

Türkiye Yelken Federasyonu, Laser Radial Gelişim Kampı'nı 1-5 Şubat tarihlerinde Muğla'da düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kampa katılacak sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında PCR testi yaptırmaları zorunlu tutulacak.

Kamp, antrenörler Onur Derebaşı, Serkan Yapan, Ercan Karagün ve Gökhan Durkal gözetiminde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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