Yelkende İzmir ve Muğla İlleri Hakem Vize ve Terfi Semineri çevrim içi yapıldı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), İzmir ve Muğla İlleri Hakem Vize ve Terfi Semineri'ni çevrim içi düzenlendi.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), İzmir ve Muğla İlleri Hakem Vize ve Terfi Semineri'ni çevrim içi düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda seminer, "Zoom" uygulaması üzerinden gerçekleştirildi.

40 hakemin katıldığı seminerin eğitmenliğini TYF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, moderatörlüğünü ise olarak Mustafa Çağatay yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er