Yelkende "IQFOIL" sınıfının ilk kampı İzmir'de düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), "IQFOIL" sınıfındaki ilk kampın, 18-27 Ocak tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Yelken Federasyonu komitelerinin tavsiyesi ve Genel Kurul'un onayı ile "IQFOIL" sınıfının, Paris 2024 Olimpiyatları için kadın ve erkek kategorilerinde olimpik disiplin olarak kabul edilmesi üzerine, bu sınıfta antrenör ve sporcu sayısının arttırılması amacıyla hazırlık kampları düzenlenecek.

IQFOIL ekipmanına sahip kadın ve erkek sporcuların, 13 Ocak Çarşamba gününe kadar başvuru yapabileceği ilk kamp, antrenörler Jaroslaw Miarczynski, Onur Yalçın ve Kağan Urul gözetiminde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er