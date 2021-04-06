Yelkende Finn ve 470 Kadın Avrupa Şampiyonası, Portekiz'de düzenlenecek
Türkiye Yelken Federasyonu, Finn Avrupa Şampiyonası'nın 10-16 Nisan'da, Portekiz'in Vilamoura bölgesinde düzenleneceğini duyurdu.
Türkiye Yelken Federasyonu, Finn Avrupa Şampiyonası'nın 10-16 Nisan'da, Portekiz'in Vilamoura bölgesinde düzenleneceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Jose Maria Van Der Ploeg Garcia antrenörlüğünde finn sınıfı milli sporcusu Alican Kaynar, yarışlar öncesinde hazırlık kampına katılacak.
Aynı bölgede 30 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde, 470 Kadın Avrupa Şampiyonası da yapılacak.
Şampiyonanın Tayfun Erey'in antrenörlüğündeki milli yelkenciler Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan'ın katılacağı hazırlık kampı ise 8 Nisan Perşembe günü başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er