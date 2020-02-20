Yelkende Ecem Güzel'den Dünya Şampiyonası hazırlık yarışında bronz madalya
Olimpik milli yelkenci Ecem Güzel, Dünya Şampiyonası öncesi Avustralya'da katıldığı WM Coaches Regatta hazırlık yarışında, laser radial branşında üçüncü oldu.
Olimpik milli yelkenci Ecem Güzel, Dünya Şampiyonası öncesi Avustralya'da katıldığı WM Coaches Regatta hazırlık yarışında, laser radial branşında üçüncü oldu.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 ülkeden 51 yelkencinin mücadele ettiği yarışlarda Galatasaray Yelken Kulübü sporcularından Ecem Güzel, bronz madalya kazandı.
Olimpik milli sporcu, Avustralya'nın Melbourne kentinde yarın başlayıp 28 Şubat'ta tamamlanacak 2020 Laser Radial Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.