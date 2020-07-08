Yelkende dingi eğitmeni ve öğreticisi yetiştirme kursu yapıldı Türkiye Yelken Federasyonu, dingi eğitmeni ve öğreticisi (D4) yetiştirme kursu düzenledi.

Türkiye Yelken Federasyonu, dingi eğitmeni ve öğreticisi (D4) yetiştirme kursu düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, yetiştirme kursunun, Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı eğitmenlerinden Berk Uzel tarafından teorik ve pratik olarak verildiği kaydedildi.

Federasyonun eğitim programında yer alan kursun, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA