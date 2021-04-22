Yelkende D4 Dingi Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu, Tekirdağ ve İzmir'de düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, D4 Dingi Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu'nun 10-14 Mayıs tarihlerinde Tekirdağ ve İzmir'de düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Yelken Federasyonu, D4 Dingi Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu'nun 10-14 Mayıs tarihlerinde Tekirdağ ve İzmir'de düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve İzmir'in Urla ilçelerinde düzenlenecek kurslar, 3 gün çevrim içi, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde, Deniz Erkoca ve Gürbüz Arıkan'ın eğitmenliğinde verilecek.

Kurslara katılmak için 6 Mayıs Perşembe gününe kadar başvuru yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er