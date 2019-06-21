Yelkende Can Ertürk'ten gümüş madalya

Yelkende, 15-19 Haziran tarihleri arasında Girit'te düzenlenen Yunanistan Şampiyonası'nda, 'optimist'te Can Ertürk 2'nci oldu.

Yelkende Can Ertürk'ten gümüş madalya
Yelkende, 15-19 Haziran tarihleri arasında Girit'te düzenlenen Yunanistan Şampiyonası'nda, 'optimist'te Can Ertürk 2'nci oldu.
Girit'te 341 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Can Ertürk 2'nciliği elde ederken, kızlar kategorisinde A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nden Okyanus Arıkan ise 6'ncı sırada yer aldı. Mustafa Can Öztuncel 23'üncü, Alp Namdar 25'inci ve Mert Aydoğan 31'inci sırada şampiyonayı tamamladı.
Dünya şampiyonası öncesi iyi bir hazırlık yarışında yer aldıklarını belirten Milli Takım Antrenörü Alican Selcik, "Son provamızı güzel sonuçlar elde ederek gerçekleştirdik. Şimdi önümüzde dünya şampiyonası var. Şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil edeceğimize inanıyorum" dedi.


- Ankara
Kaynak: DHA
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