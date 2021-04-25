Yelkende Avrupa 470 Şampiyonası, Portekiz'de düzenlenecek
Türkiye Yelken Federasyonu, Avrupa 470 Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenleneceğini duyurdu.
Türkiye Yelken Federasyonu, Avrupa 470 Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenleneceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Vilamoura bölgesinde 30 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde erkekler kategorisinde düzenlenecek şampiyona öncesinde hazırlık kampı yapılacak.
Kampa, Romain Bonnaud'un antrenörlüğünde milli yelkenciler Deniz Çınar ve Ateş Çınar katılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er