Yelkende Avrupa 470 Şampiyonası, Portekiz'de düzenlenecek
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Yelkende Avrupa 470 Şampiyonası, Portekiz'de düzenlenecek

Yelkende Avrupa 470 Şampiyonası, Portekiz'de düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Yelken Federasyonu, Avrupa 470 Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Yelken Federasyonu, Avrupa 470 Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Vilamoura bölgesinde 30 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde erkekler kategorisinde düzenlenecek şampiyona öncesinde hazırlık kampı yapılacak.

Kampa, Romain Bonnaud'un antrenörlüğünde milli yelkenciler Deniz Çınar ve Ateş Çınar katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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