Yelkende Antrenör Vize ve Gelişim Semineri çevrim içi düzenlendi
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Yelkende Antrenör Vize ve Gelişim Semineri çevrim içi düzenlendi

23.03.2021 22:41 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:45
Yelkende Antrenör Vize ve Gelişim Semineri çevrim içi düzenlendi

Türkiye Yelken Federasyonu, Antrenör Vize ve Gelişim Semineri'ni çevrim içi düzenledi.

Türkiye Yelken Federasyonu, Antrenör Vize ve Gelişim Semineri'ni çevrim içi düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 faaliyet programında yer alan seminer, İlker Bayındır, Adriana Karamenlieva Kaya ve Gülbin Rudanlı Nalçakan tarafından verildi.

Seminere toplam 148 antrenörün katıldığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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