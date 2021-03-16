Yelkende Antrenör Vize ve Gelişim Semineri çevrim içi düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, Antrenör Vize ve Gelişim Semineri'nin 19-21 Mart tarihlerinde çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 Faaliyet Programı'nda yer alan seminer, İlker Bayındır, Adriana Karamenlieva Kaya ve Gülbin Rudanlı Nalçakan tarafından verilecek.

Seminere başvurular, federasyonun web sitesinde yer alan form doldurularak yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er