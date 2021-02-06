Yelkende Antrenör Vize ve Gelişim Semineri çevrim içi düzenlenecek
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Yelkende Antrenör Vize ve Gelişim Semineri çevrim içi düzenlenecek

06.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:20
Yelkende Antrenör Vize ve Gelişim Semineri çevrim içi düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, Antrenör Vize ve Gelişim Semineri'nin çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Yelken Federasyonu, Antrenör Vize ve Gelişim Semineri'nin çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 Faaliyet Programı'nda yer alan seminer, İlker Bayındır, Adriana Karamenlieva Kaya ve Gülbin Rudanlı Nalçakan tarafından verilecek.

Seminere başvurular 10 Şubat Çarşamba gününe kadar yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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