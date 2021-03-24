Yelkende 470 Olimpik Erkek Milli Takımı hazırlık kampı Portekiz'de düzenlenecek

Yelkende 470 Olimpik Erkek Milli Takımı hazırlık kampı, Portekiz'in Vilamoura bölgesinde düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı faaliyet programında yer alan kamp, 30 Mart-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Antrenör Romain Bonnaud'un idaresindeki kampa Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 470 sınıfında mücadele edecek Deniz Çınar ve Ateş Çınar katılacak.

Ayrıca finn sınıfının milli sporcusu Alican Kaynar ise Jose Maria Van Der Ploeg Garcia'nın antrenörlüğünde 1 Nisan Perşembe gününe kadar kamp yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er