Yelkende 470 Genç Gelişim Kampı, İzmir'de düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yelkende 470 Genç Gelişim Kampı, İzmir'de düzenlenecek

20.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:15
Yelkende 470 Genç Gelişim Kampı, İzmir'de düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, 470 Genç Gelişim Kampı'nı 28 Mart-2 Nisan tarihlerinde İzmir'de düzenleyecek.

Türkiye Yelken Federasyonu, 470 Genç Gelişim Kampı'nı 28 Mart-2 Nisan tarihlerinde İzmir'de düzenleyecek.

Federasyonun açıklamasına göre, Urla ilçesindeki kampa katılacak sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında PCR testi yaptırmaları zorunlu tutulacak.

Kamp, antrenörler Tayfun Erey ve Sergen Birincioğlu gözetiminde gerçekleştirilecek.

Kampa katılım başvuruları, 24 Mart Çarşamba günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Guy Ritchie Çağatay Ulusoy Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Deniz Türüç Bülent Uygun Gökhan Gönül Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yelkende 470 Genç Gelişim Kampı, İzmir'de düzenlenecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 17:19:58. #1.15#
title