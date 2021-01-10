Yelkende 470 Genç Gelişim Kampı, İstanbul'da düzenlenecek
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Yelkende 470 Genç Gelişim Kampı, İstanbul'da düzenlenecek

10.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:58
Yelkende 470 Genç Gelişim Kampı, İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, 470 Genç Gelişim Kampı'nı 25-29 Ocak tarihlerinde İstanbul'da düzenleyecek.

Türkiye Yelken Federasyonu, 470 Genç Gelişim Kampı'nı 25-29 Ocak tarihlerinde İstanbul'da düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Kulübünün ev sahipliğindeki kampa katılacak sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında PCR testi yaptırmaları zorunlu tutulacak.

Kamp, antrenörler Onur Karasu ve Sergen Birincioğlu gözetiminde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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