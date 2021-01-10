Yelkende 470 Genç Gelişim Kampı, İstanbul'da düzenlenecek
10.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:58
Türkiye Yelken Federasyonu, 470 Genç Gelişim Kampı'nı 25-29 Ocak tarihlerinde İstanbul'da düzenleyecek.
Türkiye Yelken Federasyonu, 470 Genç Gelişim Kampı'nı 25-29 Ocak tarihlerinde İstanbul'da düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Kulübünün ev sahipliğindeki kampa katılacak sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında PCR testi yaptırmaları zorunlu tutulacak.
Kamp, antrenörler Onur Karasu ve Sergen Birincioğlu gözetiminde gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er