Yelkende 420 sınıfı milli takım kampı, 4 Mayıs'ta İzmir'de başlayacak
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Yelkende 420 sınıfı milli takım kampı, 4 Mayıs'ta İzmir'de başlayacak

Yelkende 420 sınıfı milli takım kampı, 4 Mayıs'ta İzmir'de başlayacak
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan 420 sınıfı milli takım kampı, 4-9 Mayıs tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan 420 sınıfı milli takım kampı, 4-9 Mayıs tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre, Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi tesislerinde gerçekleştirilecek kamp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri gözetilerek yapılacak.

Antrenör Tayfun Erey ve Yücehan Aslan gözetimindeki kampa katılacak sporcular ise şunlar:

"Can Ertürk, Ali Beren Adamcıl, Alp Namdar, Cem Gözek, Kuzey Kumlalı, Lara Suna, Demir Dirik, Doruk Solmazlar, Turgut Gürbüz, Ada Fidan, Melisa Olcay, Irmak Tomak, Karya Başaraner ve Elis Kayra Şen."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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