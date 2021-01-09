Yelkende 420 Gelişim Kampı, Muğla'da düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, 420 Gelişim Kampı'nı 1-5 Şubat tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kampa katılacak sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında PCR testi yaptırmaları zorunlu tutulacak.

Kamp, antrenörler Tayfun Erey, Onur Karasu ve Sergen Birincioğlu gözetiminde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er