Yelkende 420 Gelişim Kampı, Muğla'da düzenlenecek
09.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:44
Türkiye Yelken Federasyonu, 420 Gelişim Kampı'nı 1-5 Şubat tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenleyecek.
Türkiye Yelken Federasyonu, 420 Gelişim Kampı'nı 1-5 Şubat tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kampa katılacak sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında PCR testi yaptırmaları zorunlu tutulacak.
Kamp, antrenörler Tayfun Erey, Onur Karasu ve Sergen Birincioğlu gözetiminde gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er