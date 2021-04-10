Yelkende 2021 Milli Takım Seçme Yarışları'nın ilk hafta heyecanı sona erdi
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Yelkende 2021 Milli Takım Seçme Yarışları'nın ilk hafta heyecanı sona erdi

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Yelkende 2021 Milli Takım Seçme Yarışları'nın ilk hafta heyecanı sona erdi

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2021 Milli Takım Seçme Yarışları'nda ilk hafta tamamlandı ve optimist ile optimist junior kategorilerinde dereceye girenler belli oldu.

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Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2021 Milli Takım Seçme Yarışları'nda ilk hafta tamamlandı ve optimist ile optimist junior kategorilerinde dereceye girenler belli oldu.

Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ile Urla Deniz Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen yarışların ilk haftasında, 39 kulüpten 222 optimist ve 34 kulüpten 112 optimist junior sporcusu mücadele etti.

İlk hafta mücadelelerinin ardından 2021 yılı Optimist Milli Takımı, Ege Erdemli, Irmak Süvari (Galatasaray), Göktuğ Öztuncel (Teos), Kutsal Güneş Kurnaz, Ege Ayyıldızbayraktar, İlayda Şen (Tekirdağ Yelken), Uğur Yıldırım (Karşıyaka), Oğuz Önal, Yiğit Özbaşoğlu (Bodrum Belediyesi Bodrum), Sadrihan Suer (Bodrum Era), Firdevs Yeğin (İskenderun Yelken) ve Defne Isabel Ramirez Zambrano'dan (Göztepe) oluştu.

Optimist ile optimist junior sınıflarında genel sıralama ise şöyle:

Optimist junior: 1. Derin Bartan (Yalıkavak), 2. Ariela Rudkovsakaya (Yalıkavak), 3. Ahmet Efe Çanakçı (Bodrum Belediyesi Bodrumspor).

Optimist altın: 1. Ege Erdemli (Galatasaray), 2. Irmak Süvari (Galatasaray), 3. Göktuğ Öztuncel (Teos).

Optimist gümüş: 1. Mete Erol (Marmara Yelken), 2. Troy Dhaese (ARM Urla), 3. Yunus Efe Doğan (Göztepe).

Optimist bronz: 1. Ecrin Karagöz (Samsun Yelken), 2. Alp Oral (Göztepe), 3. Bilge Su Özakar (Samsun Yelken).

Özlem Akdurak'tan sporcu ailelerine ve antrenörlerine teşekkür

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, yaptığı açıklamada, bu zorlu süreçte başarılı bir yarış organizasyonu gerçekleştirerek 2021 yılının Optimist Milli Takımı'nı seçtiklerini bildirdi.

Milli Takım'a seçilen yelkencilerin bu yılki uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil ederek kendilerini gururlandıracağını belirten Akdurak, "Yelkencilerimizi spora yönlendiren ve destekleyen ailelerine, onları yetiştiren antrenörlerine ve spor yapabilmelerini sağlamak için imkanlarını sonuna kadar kullanan kulüp yönetimlerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışlar, 12-17 Nisan'da Laser 4.7, Laser Radial ve Laser Standard, 20-25 Nisan'da 420 sınıfı, 470 sınıfı, Techno 293, Techno Plus, RS: One Rüzgar Sörfü, son olarak da 28 Nisan-2 Mayıs'ta Formula Kite, IQ Foil ve Funboard Slalom sınıflarında yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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