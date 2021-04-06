Yelkende 2021 Milli Takım Seçme Yarışları, İzmir'de devam ediyor
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Yelkende 2021 Milli Takım Seçme Yarışları, İzmir'de devam ediyor

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor
Yelkende 2021 Milli Takım Seçme Yarışları, İzmir'de devam ediyor

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2021 Milli Takım Seçme Yarışları, İzmir'de devam ediyor.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2021 Milli Takım Seçme Yarışları, İzmir'de devam ediyor.

TYF'den yapılan açıklamada, Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ile Urla Deniz Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen yarışlarda 39 kulüpten 222 optimist, 34 kulüpten 112 optimist junior sporcusu mücadele ediyor.

İlk gün sert rüzgar sebebiyle start verilemezken, ikinci gün rüzgarın makul hıza düşmesiyle optimist sınıfında iki yarış gerçekleştirildi.

9 Nisan tarihine kadar sürecek yarışların ardından Optimist Milli Takım'a girmeye hak kazanacak yelkenciler belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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