Yelkende 2020 Laser Radial Kadınlar Dünya Şampiyonası sona erdi

02.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:50

Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlenen 2020 Laser Radial Kadınlar Dünya Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 40 ülkeden 107 yelkencinin mücadele ettiği şampiyonada, olimpik milli yelkenci Ecem Güzel 29. sırada yer aldı.

Hollandalı Marit Bouwmeester birinci, Maxime Jonker ikinci olurken, Norveçli Line Flem Host ise üçüncülük elde etti.

Kaynak: AA