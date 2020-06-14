HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Yelkenciler normalleşme süreciyle yeniden mavi sularda

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle 2 ay evde kalan milli yelkenciler, normalleşme süreciyle denizde antrenmanlarına başladı.

Yelkenciler normalleşme süreciyle yeniden mavi sularda
14.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:16

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle 2 ay evde kalan milli yelkenciler, normalleşme süreciyle denizde antrenmanlarına başladı.

Uluslararası birçok yarışmada madalyalar kazanan milli yelkenciler, antrenörleri eşliğinde Marmara'nın mavi sularına yelken açıyor.

Yelken yapacakları kıyafetlerini giyip kulübe gelen sporcular, ateşleri ölçüldükten sonra yelkenlerini hazırlayarak denizde antrenman yapıyor.

Yelkenciler gün boyunca laser ve optimist sınıflarında farklı saatlerde denize çıkarak, 14-21 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Yelken Şampiyonası'na hazırlanıyor.

"Kulüpte gerekli salgın tedbirlerini aldık"

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Hakan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalleşme süreciyle yeniden denizde çalışmaya başlamanın sporcuları sevindirdiğini söyledi.

Şampiyonalar için çalışmalara başladıklarını belirten Şahin, "Pandemi sürecinde kulübümüzün sporcuları antrenörle birlikte canlı bağlantılarla kondisyon çalışmaları yaptı. Bir antrenör de sporculara teorik eğitimler verdi. Sporcularımız bu süreçte yelkenden uzaklaşmadan bilgilerini canlı tutmaya çalıştı." dedi.

Şahin, sporcuların salgın konusunda herhangi bir risk olmadan çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Kulübümüzde gerekli tedbirlerimizi aldık. Bir arada çok yoğunluk olsun istemiyoruz. Sabah ve öğlen iki grup şeklinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Milli sporcu Meriç Erdağlı ise salgın sürecini evde dinlenerek, spor yaparak ve ders çalışarak geçirdiğini dile getirdi.

Salgın sürecinde güvenle yapılacak en güzel sporlardan birinin yelken olduğunu anlatan Erdağlı, "Evde olabildiğince kondisyon çalışması yaptım. Normalleşme süreciyle denize geri döndük. Bu tamamen rahatlayacağımız, her şeyin geçtiği anlamına gelmiyor. Kulübe gelirken maskemizi takıyoruz. Haftada 5 gün antrenmanlara geliyorum." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Melek Pehlivanoğlu ise denizde yeniden antrenman yapmaya başladıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

Kulüpte de sosyal mesafeye dikkat ettiklerini vurgulayan Pehlivanoğlu, "Ellerimizi dezenfekte edip antrenmanlarımıza başlıyoruz. Daha sonra denize çıkıyoruz zaten, denizde hiçbir yakınlık olmuyor. Bu sene Dünya Şampiyonası ertelendi ama Avrupa Şampiyonası daha ertelenmedi. Biz de ülkemizi burada temsil etmek için antrenmanlarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Spor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti Spor
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu Spor
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz Spor
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz
Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor Spor
Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı Spor
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: 'I love you Başkanım'
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: "I love you Başkanım"
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Fatma Girik Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Semih Özsoy Sergen Yalçın Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Karar Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yelkenciler normalleşme süreciyle yeniden mavi sularda - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 12:04:55. #1.14#
title