Yelken: Yunanistan Şampiyonası

Milli yelkenci Can Ertürk, Girit'te gerçekleştirilen Yunanistan Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15-19 Haziran tarihlerinde düzenlenen organizasyonda 341 sporcu mücadele etti.

Optimist Milli Takımı sporcusu Can Ertürk, erkeklerde ikincilik elde ederken, kızlar kategorisinde Okyanus Arıkan altıncı sırada yer aldı.

Dünya Şampiyonası öncesi iyi bir hazırlık yarışında yer aldıklarını belirten Türkiye Yelken Federasyonu Antrenörü Alican Selcik, "Son provamızı güzel sonuçlar elde ederek gerçekleştirdik. Şimdi önümüzde Dünya Şampiyonası var. Şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA