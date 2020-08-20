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Yelken yarışı heyecanı İstanbul'da yaşanacak

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından düzenlenen TAYK - Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı, bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Yelken yarışı heyecanı İstanbul'da yaşanacak
20.08.2020 13:10 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:13

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından düzenlenen TAYK - Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı, bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Daha önceki yıllarda İstanbul'dan start alan, Bursa'nın Tirilye ilçesindeki koy içi yarışları ile devam eden ve Tirilye-Moda etabı ile sona eren yarış, 29-30 Ağustos 2020 tarihlerinde iki etap olmak üzere İstanbul Boğazı ve Caddebostan açıklarında düzenlenecek. 

Moda Deniz Kulübü'nün bu yıl da destek vereceği, isminin ilhamını Uludağ'dan alan yarışta, sporcular her yıl olduğu gibi zorlu doğa şartlarına zekaları ve güçleriyle karşı koyacaklar.YELKENCİLER 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NI SU ÜSTÜNDE KUTLAYACAK29 Ağustos'taki ilk etapta dünyanın en önemli su yollarından biri olan İstanbul Boğazı'nın akıntılarıyla mücadele edecek olan yelkencilere kıyıdaki tarihi saraylar, köşkler ve yalılar eşlik edecek. Katılımcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ise su üstünde, Caddebostan açıklarında kutlayacak.  Her yıl İstanbullu ve Bursalı yelkencileri buluşturan, aynı zamanda yelken branşına olan ilgiyi daha da artıran TAYK - Eker Olympos Regatta'da 2020 yılında da pek çok saygın spor kulübünün ve kurumsal markanın takımları yer alacak.Sekizinci kez düzenlenecek organizasyonu kazanan takım ise denizden, rüzgardan ve insanların bunlarla olan ilişkisinden esinlenerek Mehmet Erdoğdu tarafından tasarlanan kupanın sahibi olacak.

TAYK - Eker Olympos Regatta 2020'ye katılacak takımlar, detaylı etap rotası ve programın daha sonra açıklanacağı belirtildi.


Kaynak: DHA

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