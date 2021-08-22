Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları

Yelkende bu yıl dokuzuncusu düzenlenen TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları, İstanbul etaplarının ardından tamamlandı.

Yelkende bu yıl dokuzuncusu düzenlenen TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları, İstanbul etaplarının ardından tamamlandı.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen "TAYK - Eker Olympos Regatta" yarışının Tirilye - İstanbul etabında onlarca takım yarıştı.

Moda'da verilen ilk startın ardından üç gün boyunca başarılı performans gösteren Orient Express VI, son etap performansıyla da Mehmet Erdoğdu tarafından tasarlanan şampiyonluk kupasını elde etti.

17 teknenin katıldığı yarışta, Moda - Tirilye etabında ve Tirilye Koyiçi Yarışı'nda güçlü rüzgarlardan yararlanan takımlar, son etap olan Tirilye - İstanbul aşamasında ise zorlu ve yorucu şartlarda seyretti.

Genel klasmanda yarışları kazanan takımlar şöyle sıralandı:

IRC 0: Orient Express VI

IRC I: Hedef Yelken 40 - Trapez Sailing Team

IRC II: Akkim Kimya Cheese V

IRC III: Eti Alize

Gezi kategorisinin birincisinin, daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz