Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları

Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Spor

Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları'nın Moda-Tirilye ve Tirilye Koyiçi etapları tamamlandı.

Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları'nın Moda-Tirilye ve Tirilye Koyiçi etapları tamamlandı.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen "TAYK - Eker Olympos Regatta" yarışının Trilye Koy Yarışları'nda onlarca takım yarıştı.

Marmara'yı en hızlı kat eden tekne, 03.06.32 saatlik derecesiyle Orient Express VI olurken, Moda - Tirilye etabının kategori liderleri ise şu takımlar oldu:

IRC 0: Orient Express VI

IRC I: MSI Sailing Team/ Anything Goes

IRC II: Akkim Kimya Cheese V

IRC III: Eti Alize

Gezi: İsko Sailing Team

İkinci etabın kategori liderleri ise şöyle sıralandı:

IRC 0: Orient Express VI

IRC I: Hedef Yelken 40 – Trapez Sailing Team

IRC II: Logo

IRC III: Eti Alize

Gezi: İsko Sailing Team

Yarışlar, yarın İstanbul'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Tarkan Hande Erçel Hande Yener Demet Özdemir
Spor Gervinho Burak Elmas Lionel Messi Dimitris Pelkas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 20:10:38. #1.15#

title