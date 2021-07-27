Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları

Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları, 20-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları, 20-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Bursa'da yelkenciliği geliştirmek, İstanbul ve Bursa yelkencilerini buluşturmak amacıyla yapılan yarışlar, İstanbul-Moda-Tirilye, Tirilye koy içi ve Bursa-Tirilye-İstanbul rotasında gerçekleştirilecek.

Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübünün (TAYK) Bursa Yelken Kulübü (BYK) ile Moda Deniz Kulübü (MDK) iş birliğinde gerçekleştirdiği üç etap şeklinde yapılacak organizasyonda, onlarca takım mücadele edecek.

Moda Deniz Kulübü önünden 20 Ağustos Cuma günü başlayacak yarışlar, 21 Ağustos Cumartesi Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye beldesinde devam edecek. Tekneler, 25 Ağustos Pazar günü yarışı tamamlayacak.

Yarışta birinci gelecek ekip, Eker Olympos Regatta Kupası'nı kazanacak.

TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları'nın kayıtları, "tayk.org.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz