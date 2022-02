MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Yelken sporu için 500 kilometre yol kat ediyor

MUĞLA Eskişehir'de yaşayan 41 yaşındaki spor eğitmeni Sema Öztürk, her fırsat bulduğunda 500 kilometre yol kat ederek Muğla'nın Marmaris ilçesine gelerek gönül verdiği yelken sporuyla kendini zinde tutuyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi denizi, doğası ve deniz sporları ile de gözde kent olmaya devam ediyor. Her yıl düzenli olarak yapılan yelken yarışları sayesinde yelken sporunun meraklıları artıyor. Eskişehir'den Marmaris'e fırsat buldukça yelken sporu yapmaya gelen 41 yaşındaki spor eğitmeni Sema Şentürk kadınların her sporu başarı ile yapacağını savunuyor. Göcek'te yelken sporuna başlayan Sema Şentürk her fırsatta Marmaris'e yelken yapmaya geliyor. Düzenli olarak yapılan yelken yarışlarında da ekibi ile efor sarf eden Şentürk'ün takım arkadaşları kadınlar ile yarışmanın daha etkili olduğunu belirtiyor.

8 yaşından bu yana yelken yaptığını belirten, yelken sporcusu ve eğitmeni Tunca Çalışkan kadınların da yelken sporu yapması konusunda "Tabii ki artıları da var. Yani bir kere bir kadın sesi teknede olduğu zaman bize mutluluk veriyor. Çünkü kadınların da gerçekten bu spora yönelmelerini istiyoruz. Onun dışında erkekle kadın arasında kıyaslama yapmamak gerek Çünkü teknenin üzerinde her güce göre bir iş var. Yani sizin gücünüz önemli. Bir kadın erkekten daha da güçlü olabiliyor. Bazen ona göre işlem iş dağılımı yapıyoruz yani cinsiyet olarak ayırmaktansa güç olarak ayırıyoruz ve o şekilde tekne herkesi dahil ediyoruz" dedi.

Yelken kullanmak için her fırsat bulduğunda Marmaris'e gelen ve yarışlara da katılan Sema Şentürk "Beden eğitimi mezunuyum, yaklaşık bir yıldır yelken sporu yapmaktayım ve profesyonel olarak yarışlara katılıyorum. Yelken bir doğa sporu, özgürlük, kadının kendini ifade edebileceği bir yer. Doğayla mücadele ediyoruz. Takım arkadaşlarımız var, her yarışta farklı gruplarla, farklı takım arkadaşlarla birlikte yarışıyoruz, onlardan yeni bilgiler öğreniyorum. Bu şekilde ve Eskişehir'den geliyorum. Bütün yarışlara gelmeye çalışıyorum. Marmaris'e yelken yapmak için de geliyorum. Arkadaşlarımla birlikte antrenmanlara gidiyorum. Bütün boş zamanlarımı denizde değerlendiriyorum. Deniz özgürlük demek, kendini ifade edebilmek demek çok güzel bir şey. Eskişehir de belediye başkanımız sayesinde durgun su kanosu branşında ve optimist alanında antrenmanlar yapılmakta ancak doğa koşulları nedeniyle büyük yat yelken yarışları yapılmamakta. O yüzden Marmaris'e gelip burada yelken sporunu yapıyorum fırsat buldukça da yarışlara katılıyorum " şeklinde konuşarak tüm kadınların spor yapmasını tavsiye ettiğini belirtti.

Yelken firmasında teknik görevli olan Onur Taş da "Kadınlar bir erkeğin yapabildiği her şeyi yapabilir, yelken sporunda da başarılı olmamaları konusunda bir durum yok. 50 metrelik direklere tırmanıp arma kontrolü de yapar, tekneleri de kullanır, yelken de basar. Kadınların fiziki gücü ve hırsları başarılı olmaları için yeterli bence" dedi.