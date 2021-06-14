Yelken Milli Takımı İtalya'da kamp yapıyor
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Yelken Milli Takımı İtalya'da kamp yapıyor

Yelken Milli Takımı İtalya'da kamp yapıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Optimist Yelken Milli takımı 28 Haziran / 2 Temmuz tarihleri arasında İtalya'nın Garda şehrinde düzenlenecek olan Dünya şampiyonası yarışı öncesi, İtalya'da Milli Takım Antrenörü Gökhan Durkal ve Takım lideri Ercan Karagün gözetiminde 8 günlük kampa girdi.

Çalışmalarını tamamladıktan sonra yurda dönecek olan yelken milli takımımız 28 Haziran'da tekrar İtalya'ya gidecek. İtalya'daki Dünya Şampiyonası öncesi görüşlerini aldığımız İskenderun'dan yetişen Yelken Milli Takım Antrenörü Gökhan Durkal "Sporcularımıza güveniyoruz. İtalya'da 8 günde olsa kamp yapmak suretiyle buranın havasına ve yarışmaların yapılacağı Garda Gölü'ne alışmayı hedefledik. Garda Gölünde antrenman yapmak bizlere çok yarar sağlayacak diye düşünüyorum. 50 ülkeden 250 sporcu burada olacak. Dünyanın en iyi yelkencileri, bu yarışlarda olacak demek daha doğru olur. Pandemi dolayısıyla sporcularımız bir yılı aşkın bir süredir düzenli antrenman yapamadı. Bu yarışmada sporcularımızın uluslararası deneyim kazanmasını arzuluyoruz. 2022 yılında Optimist Sınıfında İçmeler/Bodrum'da şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. Orada sporcularımızdan inşallah derece bekliyoruz. Her şeye rağmen ülkemizi ve milletimizi İtalya'da da en iyi şekilde temsil etmek üzere canla başla çalışacağız" diye konuştu.

Bir diğer İskenderunlu Takım Lideri Ercan Karagün ise "İtalya'da kamp yapmak sporcularımız adına yararlı bir adım oldu. Garda şehrine, Garda Gölü'ne aşina olduk. Çalışmalarımızı da belli bir program dâhilinde aksatmadan sürdürdük. Sporcularımızla ülkemizi başarıyla temsil etmek aruzundayız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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