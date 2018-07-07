Yelken Kulübünde Yaz Okulu Birinci Dönemi Tamamlandı

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünde, yelken, yüzme ve İngilizce derslerini kapsayan yaz okulu birinci dönemi sona erdi.

Yelken İhtisas Kulübünde düzenlenen törende öğrencilere diplomaları verildi.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü antrenörü Berk Uzel, törende yaptığı konuşmada kulübün düzenlediği yaz okuluna 7-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin katıldığını söyledi.

Uzel, kurslarda çocuklar ve gençlere özgüven kazandırıp onlara bilinçli bireyler olarak yaşamayı öğretmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kurslara gelen öğrencilerimiz haftada beş gün olmak üzere sabahları yelken, öğleden sonra yüzme ve yine İngilizce eğitimine katıldı. Yelken eğitimlerimizde Türkiye Yelken Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa oluşturduğu Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı'nı kullandık. Eğitimlerde gün boyunca öğrenciler faaliyetler yaparak kendilerinin kişisel gelişimlerine faydalı işler yaptı. Bugünde diplomaları vererek birinci dönemimizi tamamlayacağız."

Yaz okulu ikinci dönemi 9 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.