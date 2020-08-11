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Yelken Federasyonu Başkanı Akdurak, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Bursa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yelken Federasyonu Başkanı Akdurak, Bursa'da ziyaretlerde bulundu
11.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:40

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Bursa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Akdurak'ın, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Gökhan Dinçer'i makamlarında ziyaret ederek kulüplerin yapısı, mevcut sorunlarının giderilmesi ve kentte yelkenin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada Akdurak'ın, Gemlik Yelken Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Serdar Özkaleli ile il temsilcisi ve kulüp başkanlarıyla da bir araya geldiği, toplantıda pandemi sürecindeki çalışmalar, yelkenin gelişimi ve kulüplerin sportif faaliyet planlarının görüşüldüğü de aktarıldı.

Kaynak: AA

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