Yelken Eğitmenliği ve Vize Gelişim Semineri çevrim içi düzenlenecek
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Yelken Eğitmenliği ve Vize Gelişim Semineri çevrim içi düzenlenecek

18.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:10
Yelken Eğitmenliği ve Vize Gelişim Semineri çevrim içi düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu Eğitmen Vize Gelişim Semineri'nin 1-2 Şubat tarihlerinde çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Yelken Federasyonu Eğitmen Vize Gelişim Semineri'nin 1-2 Şubat tarihlerinde çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda çevrim içi gerçekleştirilecek seminere vizesi dolan ve 2021-2022 sezonunda görev almak isteyen eğitmenler katılabilecek.

'Sporcu Sağlığı ve Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadelede Güncel Yaklaşımlar' konu başlığının da ele alınacağı seminere, 27 Ocak Çarşamba gününe kadar başvuru yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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