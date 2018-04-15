Yelken: Cfm-Bayk Kış Trofesi - Muğla

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen CFM-BAYK Kış Trofesi'nin beşinci ayak yarışları başladı.

Bodrum açıklarında, IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere üç sınıfta 8 grup olarak yapılan beşinci ayak mücadelesine, farklı illerden 46 teknede yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki gün süren organizasyonun ilk gün mücadelesinin ardından tekneler limana döndü.

Yarışlar yarın tamamlanacak.

Dördüncü ayakta dereceye girenlere kupaları verildi

Yarışlarda bir önceki ayakta dereceye girenlere düzenlenen törenle kupaları verildi.

Organizasyon görevlilerinden kupalarını alan ekiplerin kaptanları, toplu fotoğraf çektirdi.

Dördüncü ayak yarışlarında IRC-A 0'da "Comet A-Arkas M.A.T. Sailing Team" isimli teknenin ekibi birinci oldu.

IRC-A 1'de "Define", IRC-A 2'de "Aurora X", IRC-A 3'te "İskorpit-Uk Sails-Team Matador", IRC- B 1'de "Safinaz", IRC- B 2'de " Blues 1- Çorlu Sailing Team", IRC-B 3'te "Iceberk", destek sınıfında ise "Mırmır-Kechi Sailing Team" isimli teknelerin ekibi birinci sırayı aldı.