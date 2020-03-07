Yelken: 8. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları

07.03.2020 23:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 00:14

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 8. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen yarışlar, İçmeler mevkisi açıklarında yapıldı.

3 Mart'ta başlayan organizasyona, 14 ülkeden 388 sporcu katıldı. Sporcular, "senior" ve "junior" olmak üzere iki ana kategoride yarıştı.

Optimist senior genel sıralamada Ukrayna'dan Sviatoslav Madonich birinci, Tayland'dan Weka Bhanubandh ikinci, Ekin Su Gökkurt ise üçüncü oldu.

Optimist junior genel sıralamada Tayfun Türk birinciliğe ulaşırken, Ata Türkoğlu ikinciliği, Han Eroğlu üçüncülüğü elde etti. Bu kategoride ilk 10'da yurt dışından gelen ekiplerden Bulgar sporcular Tsveta Kircheva 4'üncü, Simeon Hristov da 10'uncu sırada yer aldı.

Optimist senior kızlarda Ekin Su Gökkurt birinciliği, Irmak Süvari ikinciliği, Bilge Nur Yazıcı da üçüncülüğü elde etti.

Bulgaristan'dan Tsveta Kircheva'nın birinci olduğu optimist junior kızlarda ise Derin Bartan ikinciliğe, Zeynep Alpartun da üçüncülüğe ulaştı.

Organizasyonda ülke kupası, Tayfun Türk ve Ekin Su Gökkurt ile Türkiye'nin oldu. Bulgaristan ikinci ve Ukrayna da üçüncü sırada yer aldı.

Ödül töreninde dereceye girenlere kupaları, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak, TYF Başkan Vekili Ceyhun Üstüner ve organizasyon yetkililerince verildi. Ayrıca yapılan çekilişle sporculara yelken sporunda kullanabilecekleri çeşitli hediyeler de takdim edildi.

TYF Başkanı Özlem Akdurak, yelken sporunu destekleyenlere teşekkür etti.

Akdurak, "Türk yelkenciliği, hep beraber ele ele verdiğimiz sürece daha birçok organizasyona ve uluslararası başarıya imza atacak. Gençlerimiz bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecek ve biz yelkenciliğimizi hep beraber daha üst seviyeye çıkaracağız. Bunun tek koşulu var o da her zaman birbirimizi desteklemek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA