Yelken: 8. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 8. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) başladı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 8. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) başladı.
Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) faaliyet programında yer alan, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen yarışlar, İçmeler mevkisinde gerçekleştiriliyor.
Dün rüzgarın saatteki hızının zaman zaman 50 kilometreyi geçmesi nedeniyle ilk gün yarışları yapılamayan organizasyonda, yelkenciler bugün denize açılarak mücadele etti.
Senior ve junior kategorilerinde 5 grupta yarışlar yapıldı. 14 ülkeden 388 sporcunun katıldığı yarışlar sırasında, ara ara yağışlı hava etkili oldu. Etkinlik sırasında oluşan gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.
Organizasyon görevlilerince havadan görüntülenen yarışlarda, juniorlarda Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü'nden Tayfun Türk, seniorda ise Tayland Royal Varuna Yat Kulübünden Weka Bhanubandh ilk sıraya yerleşti.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk, AA muhabirine, yarışlara katılımdan memnun olduklarını ifade etti.
Organizasyon, 7 Mart Cumartesi günü sona erecek.
Kaynak: AA