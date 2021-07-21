Yelken 420 Milli Takımı, İtalya'da Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılacak
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Yelken 420 Milli Takımı, İtalya'da Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılacak

Yelken 420 Milli Takımı, İtalya'da Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Genç milli yelkenciler, İtalya'da 24-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 420 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Genç milli yelkenciler, İtalya'da 24-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 420 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada mücadele edecek sporcular şunlar:

Turgut Gürbüz, Ada Fidan (Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi), Can Ertürk, Ali Beren Adamcıl (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi), Kuzey Kumlalı, Selin Lara Suna (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi), Alp Namdar, Cem Gözek (A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü), Kayra Başaraner, Elis Kayra Şen (A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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