Yeliz Tek'ten yeni klip
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Sezen Aksu, Magazin

Yeliz Tek'ten yeni klip

ARABESK ve pop şarkıları yorumlamasıyla hayran kitlesini artıran Yeliz Tek, Sezen Aksu'nun 'Güllerim Soldu' şarkısını seslendirip, video klip çekti.

12.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:43
Yeliz Tek'ten yeni klip

ARABESK ve pop şarkıları yorumlamasıyla hayran kitlesini artıran Yeliz Tek, Sezen Aksu'nun 'Güllerim Soldu' şarkısını seslendirip, video klip çekti.

Güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren Yeliz Tek, Sezen Aksu'nun unutulmaz eseri 'Güllerim Soldu' şarkısını, aranjör Okan Akı'nın güncel sounduyla tekrar seslendirdi. Fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Oktay Bingöl tarafından beş kamera ve 10 kişilik ekiple çekilen klip, tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sezen Aksu'nun 'Güllerim Soldu' gibi muhteşem bir eserini seslendirmekten onur ve heyecan duyduğunu vurgulayan Yeliz Tek, "Bu heyecanı koruyup güzel ve kaliteli projelere imza atmak ve kalıcı olabilmek ilk hedefim. Müzik benim vazgeçilmezim" dedi. Müziğin günümüzde ticari olarak sunulduğunu, bu nedenle herkesin eskilerdeki o içtenliği, samimiyeti aradığını aktaran Tek, "Eski şarkıları sahnede yorumladığımda ayrı keyif alıyorum. 'Güllerim Soldu', daha çok yeni. Sonrasında elbette yeni projelerimiz olacak. Hatta şimdiden çalışmalara başladım bile" diye konuştu.

Koronavirüs salgını dolayısıyla herkesin mümkün olduğunca kendisini izole etmesi gerektiğini aktaran Tek, "İnanıyorum ki bu zor zamanları hep birlikte atlatacağız. Sadece biraz sabır ve dikkat" dedi.


Kaynak: DHA

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