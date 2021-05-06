Yeliz: Özcan Deniz benimle aşk yaşadığı için gurur duymalı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeliz: Özcan Deniz benimle aşk yaşadığı için gurur duymalı

Yeliz: Özcan Deniz benimle aşk yaşadığı için gurur duymalı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yeliz: "2 bekar insan! Yok yaşı benden küçükmüş de, Allah aşkına herkes kendi yaptığına baksın!

Yeliz: "2 bekar insan! Yok yaşı benden küçükmüş de, Allah aşkına herkes kendi yaptığına baksın! Ben kendimden 12 yaş küçük bir insanla beraber olmuşum, tabii ki olacağım! Aşık olduk birbirimize!" dedi.

BENİMLE BİRLİKTE OLDUĞU İÇİN ÖZCAN DENİZ GURUR DUYSUN!

Yeliz: "Onun gurur duyması lazım ki benim gibi muhteşem bir kadınla beraber oldu! Ben karakteriyle, kişiliğiyle, sesiyle mucizeyim" dedi.

Kaynak: Hürriyet

Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular
Karabük'te veresiye defteri geleneği devam ediyor: 2 mahallenin borcu silindi!
Karabük'te veresiye defteri geleneği devam ediyor: 2 mahallenin borcu silindi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Serdar Ortaç Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Gökhan Töre Bülent Uygun Yılmaz Vural Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yeliz: Özcan Deniz benimle aşk yaşadığı için gurur duymalı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 15:57:03. #1.16#

title