Yeliz: Özcan Deniz benimle aşk yaşadığı için gurur duymalı

Yeliz: "2 bekar insan! Yok yaşı benden küçükmüş de, Allah aşkına herkes kendi yaptığına baksın!

Yeliz: "2 bekar insan! Yok yaşı benden küçükmüş de, Allah aşkına herkes kendi yaptığına baksın! Ben kendimden 12 yaş küçük bir insanla beraber olmuşum, tabii ki olacağım! Aşık olduk birbirimize!" dedi.

BENİMLE BİRLİKTE OLDUĞU İÇİN ÖZCAN DENİZ GURUR DUYSUN!

Yeliz: "Onun gurur duyması lazım ki benim gibi muhteşem bir kadınla beraber oldu! Ben karakteriyle, kişiliğiyle, sesiyle mucizeyim" dedi.

Kaynak: Hürriyet