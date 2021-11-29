Yeliz Kibiz'e ne oldu, bulundu mu? Müge Anlı Yeliz kimdir? soruları Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MÜGE ANLI YELİZ KİBİZ KİMDİR?

Müge Anlı'da aranan isimlerden biri Yeliz Kibiz oluyor. Pendik'te Yadigar Kepçe ile birliktelik yaşayan 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz aranıyor.

Müge Anlı'nın belirttiklerine göre Yadigar Kepçe'nin 8 ay önce yine programa başvurduğu ve Kibiz hakkında beni dolandırdı dediği ortaya çıktı.

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