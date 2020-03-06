Yeldemez görevinden alındı
Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, görevinden alındı.
Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, görevinden alındı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan yeni atama kararları resmi gazetede yayınlandı. 2020/96 Karar'a göre Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.
Yeldemez'in 13 yıldır bu görevi yürütüğü belirtildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA