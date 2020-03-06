06.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:20

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, görevinden alındı.



Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan yeni atama kararları resmi gazetede yayınlandı. 2020/96 Karar'a göre Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.



Yeldemez'in 13 yıldır bu görevi yürütüğü belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA