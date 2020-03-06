Yeldemez görevinden alındı
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Yeldemez görevinden alındı

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, görevinden alındı.

06.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:20
Yeldemez görevinden alındı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, görevinden alındı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan yeni atama kararları resmi gazetede yayınlandı. 2020/96 Karar'a göre Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.


Yeldemez'in 13 yıldır bu görevi yürütüğü belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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