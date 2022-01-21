Yelda Kırçuval kimdir? Yelda Kırçuval hayatı ve biyografisi! Yelda Kırçuval kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Yelda Kırçuval, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Yelda Kırçuval hakkında merak edilenler. Yelda Kırçuval hayatı ve biyografisi. Yelda Kırçuval kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yelda Kırçuval merak konusu oldu. İşte Yelda Kırçuval hakkında merak edilen Yelda Kırçuval kimdir, Yelda Kırçuval hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YELDA KIRÇUVAL KİMDİR?

30 Aralık 1978 tarihinde dünyaya gelen Yelda Kırçuval,1997 yılında TRT sınavlarına giriş yaptı.

TRT kariyerinde diksiyon, fonetik, artikülasyon dersleri aldıktan sonra kariyerine editör ve spiker olarak başarılı bir giriş yaptı.

Yelda Kırçuval,Çevre Aktüel ve Tüketici Dosyası adlı programlarıyla birlikte televizyonun pek çok departmanında görev aldı. Aynı zamanda bir çok programın seslendirmesini üstlendi. 2009 yılında TRT 2 ile Birlikte Yaşarken isimli programın da sunuculuğunu yaptı. Bunun yanında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Diksiyon ve Tv Programcılığı dersi verdi.

Haberler.com - Gündem