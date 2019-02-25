Yelda Kırçuval'a Amerika'dan Müthiş Teklif

8. baskıda olan kitabıyla Türkiye'yi karış karış gezen, oldukça yoğun katılımla imza günleri ve söyleşiler düzenleyen Yelda Kırçuval'a Amerika'dan müthiş bir teklif geldi. Şu ana kadar 47 şehir gezen güzel yazarın, New York, Manhattan'daki bir otelde hem konferans hem de imza dağıtması istenildi. Kırçuval, gelen teklifi kabul ettiğini ve önümüzdeki ay ekibiyle birlikte Amerika'nın New York eyaletine gideceğini açıkladı.

SINIRLARI AŞMANIN GURURU!

Yelda Kırçuval; 'Okurlarımla buluşmak, birebir görüşüp yorumlarını almak kalemimi güçlendiriyor. O nedenle Amerika'daki okurlarımla bir araya gelmek benim için müthiş bir duygu. Aynı zamanda görme biçimimi zenginleştirici ve gurur verici' dedi.

Öte yandan Kırçuval farklı coğrafyalarda bulunan okurlarının hepsinin benzer duygu ve düşüncelere sahip olduğunu gördüğünü ve sınırların dışındaki hikayeleri de bire bir dinlemek istediğini, bu durumun hem ruhunu hem de medya ve toplumsal iletişiminin besin kaynağı olduğunu sözlerine ekledi...

Kaynak: Bültenler