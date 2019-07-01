Yelda Başaran'dan kadın taraftarlara destek

Ünlü Televizyon sunucusu ve Psikoterapist Yelda Başaran Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneğine destek olmak için Gaziantep'e geldi.

Psikoloji, felsefe ve antrenörlük eğitimlerini ortak bir çatı altında toplayarak Psikolojik Performans Danışmanı kimliğiyle danışanlarına sağlıklı ve kaliteli yaşam yolculuklarında yol arkadaşlığı yapan Yelda Başaran Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği ile buluşarak bilinçli taraftar olmanın spor ve toplumsal etkileri üzerine bilgilendirdi. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve antrenörlük bölümü mezunu sağlıklı ve kaliteli yaşam danışmanlığı veren Yelda Başaran Kadın Taraftarlara da bu konuda kısa bir eğitim verdi. Başaran, "Anadolu takımları bünyesinde özellikle de Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kadınlar tarafından futbola ve diğer spor dallarına bu kadar yoğun ilgi gösterilmesi, desteklenmesi, statlarda/tribünlerde kadınların yer alması çok değerli ve kıymetli. Kadınlarımızın sporun içerisinde daha çok yer alması bunun İstanbul dışında Gaziantep'te yapılabilmesi de ayrı bir güzellik. Başta Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya olmak üzere spora destek olan tüm Gaziantepli kadınlara teşekkür ediyor, her zaman onların yanında olduğumu bilmelerini istiyorum. Sezon açıldığında bir maç sizlerle tribünlerde Gazişehir'i desteklemek için Gaziantep'e geleceğim. Kadınlarımızın erkeklerle birlikte aileleriyle tribünleri zenginleştirmesi için yaptığınız çalışma kesinlikle desteklenmeli. Değerli dostum Mezine hanımın daveti üzerine geldim. Sağlıklı ve kaliteli yaşamın sırrını hep birlikte ele aldık. Çok verimli geçti. Gaziantepli Kadın Taraftarlarımız ne zaman derse ben buradayım" dedi.

Başaran Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü, Gaziantep Kalesi, Zeugma Müzesi ve bazı özel hastaneleri de ziyaret ederek Gaziantep'e olan hayranlığını dile getirdi. Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya ise "süper lig yolunda Gazişehir Gaziantep Futbol Takımına destek olmak için şimdiden çalışmalarımıza başladık. Yeni sezonda daha çok kadınla tribünlerde olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ben kadınlarımızı derneğimize üye olmaları için davet ediyorum. Bu kapsamda bizlere destek olan başta Gazianteplilere ve Taraftar Derneklerimize teşekkür ediyorum. Bilinçli taraftarlar olmak için çeşitli eğitimler almak, kendimizi bu konuda geliştirmek Gaziantep'e ve Türkiye'ye bu konuda örnek olmak istiyoruz. Arkasında büyük bir kitleyi sürekleyen spora gönül veren bizler,her türlü gelişimi ve bilimselliği takip etmek zorundayız. Psikoterapist aynı zamanda ekranların sevilen sunucusu değerli dostum beni kırmadı Gaziantep'e gelerek gönüllük esasına dayalı bir eğitim verdi. Eğitimimizi 3 ayrı zaman diliminde tamamladık. Kendisine bu konuda çok teşekkür ediyorum. Sırada FİFA'da görev almış değerli bir ağabeyimiz var.Derneğimize gelerek ikinci eğitimimize destek olacak" diye konuştu.

Önümüzdeki sezon Türkiye Süper Liginde mücadele edecek Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Liginde mücadele eden Gaziantep Basketbol Takımı ve diğer Gaziantep takımlarını desteklemek amacıyla kurulan Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği aynı zamanda Türkiye Süper Liginde mücadele edecek Anadolu takımları içerisinde tek Kadın Taraftar Derneği olma özelliğini de taşıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA