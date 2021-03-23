Yel değirmeni eski günlerini özlüyor

Mudanya ilçesinin timsallerinden olan tarihi yel değirmeni onarılmayı bekliyor.

Yel değirmeni, 2013 yılında adını taşıdığı parkın yapımı sırasında onarılsa da, zaman içerisinde pervaneleri ve çatısı yıprandı. Önceki belediye yönetimi tarafından ele alınıp bakım onarım ve restorasyonu yapılmış, ancak aslına sadık kalınmamıştı. Orijinalinde değirmenin çatı kısmı yuvarlak olması gerekirken, normal bir ev çatısı şeklinde yapılmış ve bu tepki görmüştü.

İlçenin birçok bölgesinden rahatlıkla görülen yel değirmeni daha sonra önüne yüksek katlı bina yapılarak büyük ölçüde görünümü kapatıldı. Pervanesi de zaman içinde parçalanarak bugünkü harabe durumuna geldi. Mudanyalılar belediyeden ilçenin simgesi haline gelen yel değirmenini yeniden onarmasını istiyor. pervanesi nin aslına uygun olarak yapılması ve ışıklandırılarak çevre düzenlemesiyle birlikte ziyaretçileri cezbedecek hale getirilmesi bekleniyor. Bir benzerinin Kumyaka Mahallesinde yapıldığı ve rüzgarlı havalarda dönerek bölgeye ayrı bir güzellik kattığı ifade edildi.

(Hakkı Ovatman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı