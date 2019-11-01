YEKÜV'ün gurur gecesi

01.11.2019 15:35

YEKÜV Vakfı (21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı)'nın bu yıl ilk kez "Işığım olur musun?" temasıyla gerçekleştirdiği "1. EĞİTİM VE KÜLTÜR ÖDÜLLERİ" töreninde yönetim kurulu tarafından belirlenen 21 seçkin isime ödüllerini görkemli bir törenle verildi. Nobel Ödülü sahibi Prof.Dr.Aziz Sancar, Prof.Dr.İlber Ortaylı, Şenol Güneş gibi önemli isimlerin ödüllendirildiği gece renkli anlara sahne oldu…

Başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunmayı, öğrencilerin en iyi düzeyde yetişmelerine katkı sağlamayı ve onlarla maddi katkıyı aşan bir iletişim anlayışını ilke edinen YEKÜV Vakfı, önceki gece "Işığım olur musun?" temasıyla gerçekleştirdiği "1. EĞİTİM VE KÜLTÜR ÖDÜLLERİ" töreninde yönetim kurulu tarafından belirlenen 21 seçkin isime ödüllerini görkemli bir törenle verildi.

Levent'dekiİş Kuleleri, Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve sunuculuklarını ünlü oyuncular Pınar Altuğ ve Volkan Severcan'nın yaptığı gecede eğitim, bilim ve kültür sanat dallarında 21 kişiye ödülleri verildi. Gecenin açılışında bir konuşma yapan YEKÜV Vakfı Başkanı Işın Özdemir konuşmasında "Her şey bir çocuk daha okusun diye. Bir öğrencimize burs verdiğimizde o öğrencinin gözlerindeki ışıltı bizlere yetiyor. Daha çok çocuğa ulaşmak için var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz. Burada en büyük teşekkür elbette bize yıllardır desteklerini veren çabalarını esirgemeyen bağışçılarımıza. Yirmi yedi yıldır büyük bir aile olarak her geçen gün daha da büyüyerek yolumuza devam ediyoruz" dedi.Vakıf yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, mütevelli heyeti, bağışçılar, öğrenciler ve kalabalık bir davetli grubu geceye katılanlar arasındaydılar. Ödül töreninin ardından da bu yıl kırkıncı yılını kutlayan Yeni Türkü Grubu sahneye çıktı. Yeni Türkü'ye gecede özel olarak hazırlanan kırkıncı yıl başarı plaketi verildi.

Gecede çok özel renkli anlar yaşandı…

İlber Ortaylı "Çok mahçup oldum"…

Ödül törenine katılan ve ödüllerini almak üzere sahneye gelen isimler yaptıkları konuşmalarda eğitimin önemine ve eğitimde fırsat eşitliğine vurgu yaptılar. Geceye katılanlardan biri de tarihçi İlber Ortaylı idi. Ortaylı, ödülünü YEKÜV kurucu ve onursal başkanı Gülbin Sözen'den aldı. İlber hoca "Şu anda inanılmaz mahçup durumdayım. Aziz Sancar'dan sonra ödül almak üzere ismimin okunması beni çok mahçup etti. O bu ülkenin yetiştirdiği çok önemli ve büyük bir bilim insanıdır. Ben ve o aynı şartlar altında eğitim görmedik. O zor şartlarda kendisini yetiştirmiş bir önemli isim. Ancak onu büyük bir bilim insanı yapan şey cumhuriyettir. Bunu unutmayın" dedi.

Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz "Babam ilk kez Hababam Sınıfı'dan dolayı ödül aldı"…

Gecede verilen ödüllerden biri de "Tüm Zamanların En İyi Eğitim Filmi"başlığı ile "Hababam Sınıfı" na gitti. Yıllardır gönüllerde taht kuran ve nesiller yetiştiren filmin ödülleri film çeken Arzu Film'e ve Filmin kitabını yazan ünlü yazar merhum Rıfat Ilgaz'a verildi. Rıfat Ilgaz'ın oğlu yazar Aydın Ilgaz sahneye filmlerde rol almış eski oyunculardan Ahmet Arıman, Tuncay Akça ve Teoman Ayık ile birlikte gelerek babasının ödülünü aldı. Oğul Ilgaz "Babam Hababam Sınıfı'ndan dolayı hiç ödül almamıştı. Vefatından sonra da bu şekilde hiç düşünülmemişti. Çok duygu doluyum bu ödüle çok mutlu oldum" dedi. Filmin eski oyuncularına da plaketler verildi. Gecenin en renkli anlarından biri ise filmin "bacaksız" karakterini oynayan Tuncay Akça'nın Aydın Ilgaz, Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve gecenin sunucusu Volkan Severcan'ı filmdeki gibi tek ayak üzerine dikerek kahkaha atması oldu.

Şenol Güneş'in ödülünü hemşerisi gazeteci Ali Eyüboğlu aldı…

Yılın Spor adamı ödülüne layık görülen Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya'da futbol maçı izlemek yurt dışında olduğundan törene katılamadı. Ancak ödülünü alması için hemşerisi gazeteci Ali Eyüboğlu'nu tayin etti. Eyüboğlu "Bir magazin gazetecisi olarak Şenol Hocam'ın ödülünü neden benim aldığım merak ediliyorsa hemşerim olur ve kendisi rica etti" dedi.

Gülben Ergen "fark yaratan" sanatçı oldu…

Gecede Gülben Ergen'de eğitim dalında "Yılın Sosyal Sorumlulukta Önca ve Fark Yaratan Sanatçısı" ödülüne layık görüldü. Ödülünü YEKÜV Vakfı başkanı Işın Özdemir'den alan sanatçı "Böyle bir gecede aldığım bu ödül benim için çok çok önemli. Bu güne kadar aldığım bütün ödüller bir yana bu bir yana olacak. Üstelik ödül almak için aynı sahneyi paylaştığım kişiler çok saygıdeğer ve dünya çapında isimler çok gururlandım" dedi. Ödülünü aldıktan sonra sahneden inen sanatçı İlber Ortaylı ve Hababam Sınıfı oyuncuları ile birlikte fotoğraf samimi fotoğraflar çektirdi.

Kaynak: Bültenler