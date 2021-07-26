Yekta Saraç kimdir? Yekta Saraç kaç yaşında, nereli?
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Yekta Saraç kimdir? Yekta Saraç kaç yaşında, nereli?

Yekta Saraç kimdir? Yekta Saraç kaç yaşında, nereli?
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Türk akademisyen, bilim insanı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Yekta Saraç kimdir? Yekta Saraç kaç yaşında, nereli?

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç,Türk yükseköğretim sistemini 2023'e hazırlamak amacıyla Türkiye'de ilk kez kasım ayında 'Yükseköğretim Şurası' düzenleneceğini açıkladı. Yekta Saraç kimdir? Yekta Saraç kaç yaşında, nereli?

YEKTA SARAÇ KİMDİR?

21 Mart 1963 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Tokat´ın Erbaa kazasının Tanoba köyündendir. Babası Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç'dır. Fatih Saraç'ın kardeşidir. Lisans eğitimini 1981-1985 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

1985'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Aynı üniversitede 1987-1991 yılları arasında dosonra, 1992'de yardımcı doçent, 1994'te doçent unvanını kazanan Prof. Dr. Saraç, 2000 yılında profesör oldu. 2005-2006 yıllarında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Yekta Saraç, 19 Ekim 2005'te Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine seçilerek dönemin cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından bu seçim onaylanınca YÖK Genel Kurul üyesi oldu.

19 Ekim 2010'da YÖK üyeliğine ikinci defa seçilince bu seçimi cumhurbaşkanı Abdullah Gül onaylamış 13 Mart 2008'den itibaren YÖK Yürütme Kurulu üyesi ve 21 Ocak 2010'dan itibaren de YÖK Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. Ekim 2013'te 3. defa YÖK üyeliğine Bakanlar Kurulu kontenjanından seçilmiştir. Uzmanlık alanları eski Türk edebiyatı, metin şerhi, ve belagat-retorik olan Yekta Saraç'ın basılı 8 kitabı ve pek çok dergide yer alan makaleleri bulunmaktadır.

YÖK Başkan olan Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA 6 Kasım 2014 tarihinde, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yükseköğretim ve akademi dünyası ile ilişkilerinde yardımcı olmak için Başbakanlık Başmüşavirliğine atanınca; yeni bir başkan seçilinceye kadar Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığına vekalet etti. 11 Kasım 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından (YÖK) Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığına atanmıştır.

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