Yekta Saraç: "(İÜ'de yemek ücretleri) Üniversitemizin yetkilileriyle görüştük, ortada bir pürüz...
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın soruları cevaplaması ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı öncesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
07.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:58
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın soruları cevaplaması ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı öncesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA