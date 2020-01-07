Yekta Saraç: "(İÜ'de yemek ücretleri) Üniversitemizin yetkilileriyle görüştük, ortada bir pürüz...
Haberler » Güncel » Yekta Saraç: "(İÜ'de yemek ücretleri) Üniversitemizin yetkilileriyle görüştük, ortada bir pürüz... - Haber

Yekta Saraç: "(İÜ'de yemek ücretleri) Üniversitemizin yetkilileriyle görüştük, ortada bir pürüz...

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın soruları cevaplaması ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı öncesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

07.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:58

YÖK Başkanı 'ın soruları cevaplaması ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı öncesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yekta Saraç: "(İÜ'de yemek ücretleri) Üniversitemizin yetkilileriyle görüştük, ortada bir pürüz...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler