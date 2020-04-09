Yekta Kopan "Masal Saati" ile çocuklarla buluşacak Yazar, seslendirme sanatçısı ve sunucu Yekta Kopan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar için masal okuyacak.

Yazar, seslendirme sanatçısı ve sunucu Yekta Kopan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar için masal okuyacak.

Kopan, her pazartesi ve perşembe günleri saat 20.00'da gerçekleştirilecek "Masal Saati" programında masallar ve hikayeler seslendirecek.

Program, "İyilikle Büyütür" mottosu ile çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimini desteklemeyi amaçlayan projeleri hayata geçiren SEK'in Instagram hesabından canlı yayınla çocukların beğenisine sunulacak.

"Masal Saati" programında bugün "Küçük Cemal Süreyya ve Masal Kitabı", 12 Nisan'da "Küçük Aziz Nesin ve Kiraz Fidanı", 16 Nisan'da "Küçük Orhan Veli ve Eski Ağaç" kitapları okunacak. 23 Nisan'da ise "Yekta Kopan'la Masal Saati" özel bir hikaye ile yayında olacak.

Kaynak: AA