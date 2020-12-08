Yekgirtu lideri Bahaddin: "IKBY'deki parti binaları, halkın bir damla kanı kadar önemli değil"

Irak'taki Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Salahaddin Bahaddin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin protesto edildiği Süleymaniye ve Halepçe'deki gösterilerde yaşanan can kaybına ilişkin, "IKBY'deki tüm siyasi partilerin binaları, halkın bir damla kanı kadar önemli değil.

Irak'taki Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Salahaddin Bahaddin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin protesto edildiği Süleymaniye ve Halepçe'deki gösterilerde yaşanan can kaybına ilişkin, "IKBY'deki tüm siyasi partilerin binaları, halkın bir damla kanı kadar önemli değil." dedi.

Yekgirtu lideri Bahaddin, IKBY hükümetinin protesto edildiği Süleymaniye ve Halepçe'deki gösterilere ilişkin açıklama yayımladı.

Protesto ve öfke dalgasının, toplumun ağır yaraları ve psikolojik durumuna işaret ettiğini belirten Bahaddin, bu durumun aynı zamanda iktidarın krizi yönetmekteki yenilgisini gösterdiği ve durumun daha da kötüleşmesi ihtimalinin çok uzak olmadığı yorumunu yaptı.

Bahaddin, "IKBY'deki tüm siyasi partilerin binaları, halkın bir damla kanı kadar önemli değil." ifadelerini kullandı.

KDP, KYB ve Goran Hareketi'nden "ortak sorumluluk" vurgusu

Öte yandan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani başkanlığında Erbil'de bir araya gelen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran Hareketi yetkilileri de protestolara ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Şiddetten uzak, devlet kurumlarını ve sivillerin mallarını hedef almayan gösterilerin en temel hak olduğu kaydedilen açıklamada, IKBY'nin istenmeyen durumdan kurtulması ve halkın çıkarları için ortak sorumluluk alınması konusuna vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca siyasi bir heyetin bütçe meselesini görüşmek üzere en kısa zamanda Bağdat'a gönderilmesine karar verildiği aktarıldı.

Başbakan Barzani'den "itidal" çağrısı

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, dün gösterilerle ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, barışçıl protestoları yasal bir hak olarak değerlendirmişti.

Protestolar sırasında parti binaları ile kamu ve özel mülklere saldıran göstericilerin yargılanacağı uyarısında bulunan Barzani, IKBY hükümetinin halkın zorlu yaşam koşullarının farkında olduğunu kaydetmişti.

Süleymaniye ve Halepçe'de memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde son iki günde 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan