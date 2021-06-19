YEKDER 8. Genel Kurulu gerçekleştirildi
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YEKDER 8. Genel Kurulu gerçekleştirildi

YEKDER 8. Genel Kurulu gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) 8. Genel Kurulunda yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Türkan getirildi.

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) 8. Genel Kurulunda yönetim kurulu başkanlığına Hüseyin Türkan getirildi.

YEKDER'den yapılan yazılı açıklamaya göre eğitimcilere, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik özgün eğitim programları, yayınlar ile materyaller geliştiren, uygulayan ve modelleyen dernek, 8. genel kurulunu gerçekleştirdi.

Üsküdar Adile Sultan Kasrı'nda düzenlenen genel kurula üyelerin yanı sıra, derneğin çatı kuruluşu İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve İlmi Etütler Derneği (İLEM) yöneticileri kamu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

YEKDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üç yıl boyunca yürüten Sedat Özgür, derneğin gündeminin her zaman eğitim olduğunu belirterek, hem eğitimciler de hem de öğrenciler için özel program ve materyaller hazırladıklarını ifade etti.

YEKDER Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen Hüseyin Türkan ise Özgür'e hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, kurumsal devamlılıktan ödün vermeden oluşturacakları yeni bir vizyonla YEKDER'i ulusal ve uluslararası alanda daha ileri bir seviyeye taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Genel Kurul sonucunda YEKDER'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Türkan olurken yönetim kurulu üyeleri ise Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça, Dr. Kurtuluş Öztürk, Öğretim Görevlisi Elif Konar Özkan, Muhammed Fatih Sağlam, Fatma Ekinci, Doç. Dr. Ahmet Temel ve Furkan Akkuş olarak belirlendi.

Program, hediye takdimleri ve tebriklerin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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