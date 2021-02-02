YEKDEM fiyatlarındaki değişikliğe PAGEV'den destek

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) projelerinde alım garantilerinin dolardan liraya çevrilmesinin sanayiciye yansıtılan YEKDEM bedelinde yüzde 67'ye varan indirim sağlayacağını belirterek, "Bu indirim yatırım, üretim ve istihdama olumlu yansıyacak, liraya çevrilmesi de yatırım maliyetlerini düşürecek." ifadesini kullandı.

Eroğlu, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Temmuz 2021'den 31 Aralık 2025'e kadar işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için uygulanacak YEKDEM kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YEKDEM'de belirtilen yeni düzenlemenin, sanayicinin taleplerine uygun şekilde yürürlüğe girecek olmasından memnuniyet duyduklarını ve bazı maddelerde yer alan belirsizliklerin netlik kazanmasının sektör adına sevindirici olduğunu vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"YEKDEM projelerinde alım garantilerinin dolardan liraya çevrilmesiyle sanayiciye yansıtılan YEKDEM bedelinde yüzde 67'ye varan indirim olacak. Bu indirim yatırım, üretim ve istihdama olumlu yansıyacak, liraya çevrilmesi de yatırım maliyetlerini düşürecek. Düzenlemeyle bugünkü kurlarla kilovatsaat başına 97 kuruş destek alan güneş santrallerine uygulanan destekleme fiyatları yüzde 67 azalışla 32 kuruşa geriledi. Halen 53 kuruş ödenen rüzgar santrallerine verilen destek yüzde 40 düşüşle 32 kuruşa çekilirken, hidroelektrik santrallerine verilen 53 kuruşluk destekleme fiyatı yüzde 25 azaltılarak 40 kuruş seviyesine düşürüldü. Yenilenebilir enerjiye verilen destek fiyatının düşürülmesi sanayicinin faturasına yansıyan rakamların düşmesi anlamına geliyor."

Eroğlu, elektrik fiyatları ile yatırım ve istihdam arasında doğrudan ilişki olduğunu ifade etti.

Elektrikteki yüzde 1'lik düşüşün istihdama katkısının yüzde 0,3 olduğunu belirten Eroğlu, "Sanayide 5,4 milyon kişi istihdam edildiği düşünülürse döviz bazında yüzde 10'luk bir artış, yüzde 3'lük bir istihdam kaybı ve yüzde 5,5'lik bir yatırım kaybı anlamına geliyor. Bu veriler de gösteriyor ki özellikle enerjiyi yoğun kullanan demir, çelik ve kimya gibi sanayilerle ilgili enerji fiyatları belirlenirken etki ve rekabet analizleri yapılmadan dramatik artışlara gidilmemesi gerekiyor. Çok düşük marjlarla çalışan sanayi kuruluşları, YEKDEM'deki yüzde 67'ye varan düşüşlerden pozitif yönde etkilenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

1 Temmuz 2021'den 31 Aralık 2025'e kadar işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için uygulanacak YEKDEM fiyatı kilovatsaat başına hidroelektrik üretim tesisi için 40 kuruş, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi için 32 kuruş, jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi için 54 kuruş ve biyokütleye dayalı üretim tesislerinde çöp gazı veya atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar için 32 kuruş, biyometanizasyon için 54 kuruş, termal bertaraf için 50 kuruş olarak belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay